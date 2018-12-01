Новая система обращения с мусором: льготы сохраняются, экологическая обстановка улучшится

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Новая система обращения с твердыми коммунальными отходами внедряется в Тюменской области с 1 января 2019 года. В регионе утвержден единый тариф на обращение с отходами и принят норматив, который определяет величину платы для жителей и предприятий.

Размер оплаты на 1 м2 с 1 января 2019 году будет составлять для жителей региона 5 рублей 04 копейки в месяц. В структуру единого тарифа заложены расходы по сбору, транспортированию, сортировке, захоронению отходов, а также плата за негативное воздействие на окружающую среду, расходы на заключение и обслуживание договоров с собственниками твердых коммунальных отходов и операторами по обращению с мусором. Кроме того, в состав тарифа входит инвестиционная программа, которая предусматривает строительство мусоросортировочных заводов в Тобольске и Ишиме и мусороперегрузочной станции в Ялуторовске.

Федеральное законодательство позволяет устанавливать плату за вывоз мусора, исходя либо из количества проживающих в квартире или индивидуальном жилом доме, либо из площади жилья. В Тюменской области был выбран второй вариант. Такой режим оплаты поддерживает менее обеспеченные семьи, проживающие в небольших домах и квартирах. Если бы плата за вывоз мусора начислялась из расчета на одного человека, то для таких семей она была бы намного выше, подчеркнул заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин.

"В результате применения нового тарифа размер ежемесячной платы за вывоз мусора для населения из расчета на квартиру площадью 54 квадратных метра составит 272 рубля 16 копеек для всех жителей Тюменской области. Очень важно, что переход на новую систему оплаты вывоза мусора не только не приведет к серьезному удорожанию этой услуги для населения – в Ишиме, Ялуторовске и 16 сельских районах плата станет существенно ниже", - отметил Вячеслав Вахрин.

В Ишиме размер платы за вывоз мусора для населения снизится на 22,1 рубля, в Ялуторовске - на 23,2 рубля, в Абатском районе - на 31,9 рубля, в Аромашевском районе - на 95,6 рубля, в Бердюжском районе - на 80,5 рубля, в Вагайском районе - на 287,4 рубля, в Викуловском районе - на 146,4 рубля, в Ишимском районе - на 30,2 рубля, в Нижнетавдинском районе - на 4,3 рубля, в Сладковском районе - на 38,3 рубля, в Сорокинском районе - на 269,3 рубля, в Тобольском районе - на 285,7 рубля, в Тюменском районе - на 20,5 рубля, в Уватском районе - на 203,2 рубля, в Упоровском районе - на 2,7 рубля, в Юргинском районе - на 9,2 рубля, в Ялуторовском районе - на 40 рублей в месяц. Максимального значения снижение размера ежемесячной оплаты за вывоз мусора достигнет в Казанском районе - на 461,2 рубля.

Для жителей остальных городов и районов области повышение платы за вывоз мусора будет незначительным, отметил Вячеслав Вахрин. В Тюмени плата эту услугу для условной квартиры площадью 54 кв. м увеличится на 62,1 рубля, в Тобольске - на 81 рубль, в Заводоуковске - на 28,1 рубля, в Армизонском районе - на 198,7 рубля, в Голышмановском районе - на 85,3 рубля, в Исетском районе - на 144,7 рубля, в Омутинском районе - на 75,1 рубля, в Ярковском районе - на 58,9 рубля.

Повышение объясняется разницей в тарифах, действующих в муниципалитетах на сегодняшний день, и их отличием от единого регионального размера платы за вывоз мусора, установленного с 1 января. Например, жители Армизонского района сегодня платят за эту услугу 1 рубль 36 копеек с 1 кв. м жилплощади, жители Исетского района - 2 рубля 36 копеек, жители Тюмени - 3 рубля 89 копеек.

"При этом следует помнить, что на услугу по вывозу мусора распространяются льготы для малоимущих, а также для ветеранов, инвалидов, многодетных семей. Если размер жилищно-коммунальных платежей превышает 22 процента совокупного дохода семьи или одинокого человека, то такие люди получают право на субсидию", - отметил Вячеслав Вахрин. Первые платежные квитанции с использованием нового тарифа жители региона получат в феврале 2019 года.

"Новая система призвана перестроить весь алгоритм обращения с ТКО. Отходы производит каждый человек, и платить за то, чтобы их грамотно, с минимальной нагрузкой на экологию утилизировали, должны все. Новый механизм позволит вывести "мусорные потоки" из тени, правильно организовать их размещение, обезвреживание и захоронение. В перспективе нескольких лет нам предстоит избавиться от стихийных свалок", - отметил генеральный директор компании "Тюменское экологическое объединение" Константин Фрумкин. Эта компания на конкурсной основе стала региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами. В соответствии с законом деятельность регионального оператора максимально прозрачна для государства и надзорных органов.

Новая система сбора, вывоза и сортировки мусора, соответствующая мировым стандартам, положительно повлияет на экологическую ситуацию в стране и регионе. Такое мнение высказал в интервью обозревателю "Тюменской линии" эколог Максим Богопольский.

"Особенно приятно - Тюменская область стала одним из первых регионов, где новая система заработала. Мы идем в авангарде - не просто вывозим мусор, а начинаем его сортировку. Следующим этапом станет утилизация и переработка. Значит, мусора, который закапывается в землю и отравляет окружающую среду, станет гораздо меньше", - сказал эколог.

В России, как и во всем мире, количество мусора постоянно растет. Отходы накапливаются и уже не умещаются на легальных полигонах. Возникают несанкционированные свалки. Все это представляет самую серьезную угрозу для окружающей среды.

"Мне приходилось видеть на тюменских нелегальных свалках отходы повышенного класса опасности - батарейки, аккумуляторы, ртутные лампы, автопокрышки. Причем это не только бытовой мусор, но и отходы с предприятий малого бизнеса. Это очень опасно. Поэтому новую систему, которая предусматривает не просто вывоз мусора, а его сортировку, нужно было внедрять еще несколько лет назад. Ведь в будущем она позволит проводить рекультивацию полигонов и несанкционированных свалок", - считает Максим Богопольский.

Основная причина возникновения нелегальных свалок состоит в том, что деньги за вывоз мусора получал перевозчик, уверен Вячеслав Вахрин. Предприниматель, вывозящий мусор, не был заинтересован в том, чтобы довезти отходы до полигона или мусороперерабатывающего завода, где нужно отдать часть полученных денег за утилизацию. Он мог свалить мусор в ближайшем лесу, на стихийной свалке, а деньги оставить себе.

"При новой системе перевозчик получает плату за мусор непосредственно на полигоне или мусороперерабатывающем заводе. Поэтому он прямо заинтересован в том, чтобы довозить отходы до места назначения. Выбросил мусор в лесу - остался без денег. Новая система позволит в следующем десятилетии постепенно закрыть около 20 легальных мусорных полигонов. Это произойдет после строительства мусоросортировочных заводов в Ишиме и Тобольске, мусороперегрузочной станции в Ялуторовске и мусороприемных станций в других муниципалитетах. Земли, на которых располагались полигоны, подлежат рекультивации. Это процесс сложный, долгий и дорогой, но новая система дает возможность его начать", - подчеркнул заместитель губернатора.

Дополнительную информацию о новой системе обращения с твердыми коммунальными отходами жители Тюменской области могут получить у единого регионального оператора - компании "Тюменское экологическое объединение". Телефон горячей линии – 8-800-250-73-26.

Фото: ООО «ТЭО» Фото: ООО «ТЭО»

Евгений Бабенко