Новая система сбора мусора улучшит экологическую ситуацию, считает Максим Богопольский

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Новая система сбора, вывоза и сортировки мусора, внедряемая в России, положительно повлияет на экологическую ситуацию в стране и регионе. Такое мнение высказал в интервью обозревателю "Тюменской линии" эколог Максим Богопольский.

Он отметил, что особенно приятно - Тюменская область стала одним из первых регионов, где новая система заработала. "Мы идем в авангарде - не просто вывозим мусор, а начинаем его сортировку. Следующим этапом станет утилизация и переработка. Значит, мусора, который закапывается в землю и отравляет окружающую среду, станет гораздо меньше", - сказал эколог.

В России, как и во всем мире, количество мусора постоянно растет. Отходы накапливаются и уже не умещаются на легальных полигонах. Возникают несанкционированные свалки. Все это представляет самую серьезную угрозу для окружающей среды.

"Мне приходилось видеть на тюменских нелегальных свалках отходы повышенного класса опасности - батарейки, аккумуляторы, ртутные лампы, автопокрышки. Причем это не только бытовой мусор, но и отходы с предприятий малого бизнеса. Это очень опасно. Поэтому новую систему, которая предусматривает не просто вывоз мусора, а его сортировку, нужно было внедрять еще несколько лет назад. Ведь в будущем она позволит проводить рекультивацию полигонов и несанкционированных свалок", - считает Богопольский.

Внедряемая в России новая система сбора мусора соответствует мировым трендам и базируется на позитивном опыте, накопленном во многих экономически развитых странах, добавил тюменский эколог.

"Особенно приятно, что внедрение новой системы сбора мусора проходит в Тюменской области без административных проблем. Так обстоят дела далеко не во всех регионах. Например, в Челябинске был настоящий мусорный коллапс, когда отходы из дворов не вывозились три недели. В Тюмени переход на новую систему прошел гладко", - отметил Максим Богопольский.

С 1 января 2019 года в Тюменской области установлен единый тариф на вывоз мусора для населения - 5 рублей 4 копейки с 1 кв. м жилой площади.

Дополнительную информацию о новой системе обращения с твердыми коммунальными отходами жители могут получить у единого регионального оператора - компании "Тюменское экологическое объединение". Телефон горячей линии – 8-800-250-73-26.

Евгений Бабенко