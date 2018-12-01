Жители большинства сельских районов Тюменской области будут меньше платить за вывоз мусора

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Жители 18 городов и сельских районов региона будут меньше платить за вывоз мусора после 1 января 2019 года благодаря новой системе обращения с твердыми коммунальными отходами. Об этом сообщил на пресс-конференции в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин.

"В новом году в регионе вступает в силу единый тариф на вывоз мусора для населения - пять рублей четыре копейки с квадратного метра жилплощади в месяц. Этот тариф распространяется как на многоквартирные, так и на индивидуальные жилые дома", рассказал заместитель губернатора.

В результате применения нового тарифа размер ежемесячной платы за вывоз мусора для населения из расчета на квартиру площадью 54 кв. м составит 272 рубля 16 копеек для всех жителей Тюменской области. При этом размер оплаты в Ишиме снизится на 22,1 рубля, в Ялуторовске - на 23,2 рубля, в Абатском районе - на 31,9 рубля, в Аромашевском районе - на 95,6 рубля, в Бердюжском районе - на 80,5 рубля, в Вагайском районе - на 287,4 рубля, в Викуловском районе - на 146,4 рубля, в Ишимском районе - на 30,2 рубля, в Нижнетавдинском районе - на 4,3 рубля, в Сладковском районе - на 38,3 рубля, в Сорокинском районе - на 269,3 рубля, в Тобольском районе - на 285,7 рубля, в Тюменском районе - на 20,5 рубля, в Уватском районе - на 203,2 рубля, в Упоровском районе - на 2,7 рубля, в Юргинском районе - на 9,2 рубля, в Ялуторовском районе - на 40 рублей в месяц. Максимального значения снижение размера ежемесячной оплаты за вывоз мусора достигнет в Казанском районе - на 461,2 рубля.

Для жителей остальных городов и районов области повышение платы за вывоз мусора будет незначительным, отметил Вячеслав Вахрин. В Тюмени плата эту услугу для условной квартиры площадью 54 кв. м увеличится на 62,1 рубля, в Тобольске - на 81 рубль, в Заводоуковске - на 28,1 рубля, в Армизонском районе - на 198,7 рубля, в Голышмановском районе - на 85,3 рубля, в Исетском районе - на 144,7 рубля, в Омутинском районе - на 75,1 рубля, в Ярковском районе - на 58,9 рубля.

Повышение объясняется разницей в тарифах, действующих в муниципалитетах на сегодняшний день, и их отличием от единого регионального размера платы за вывоз мусора, установленного с 1 января. Например, жители Армизонского района сегодня платят за эту услугу 1 рубль 36 копеек с 1 кв. м жилплощади, жители Исетского района - 2 рубля 36 копеек, жители Тюмени - 3 рубля 89 копеек.

"При этом следует помнить, что на услугу по вывозу мусора распространяются льготы для малоимущих. Если размер жилищно-коммунальных платежей превышает 22 процента совокупного дохода семьи или одинокого человека, то такие люди получают право на субсидию", - отметил Вячеслав Вахрин.

Дополнительную информацию о новой системе обращения с твердыми коммунальными отходами жители Тюменской области могут получить у единого регионального оператора - компании "Тюменское экологическое объединение".

Телефон горячей линии – 8-800-250-73-26.

Евгений Бабенко