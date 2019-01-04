Безотходная ситуация или Как расчистить "мусор в головах"

фото ИА "Тюменская линия" фото ИА "Тюменская линия"

Количество отходов, которые ежедневно оставляет после себя современный человек, живущий в благополучном обществе потребления, постоянно увеличивается. На это опасное для окружающей среды явление давно обратили внимание экологи и эксперты в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Рост благосостояния населения и качества жизни делает необходимость сортировки и переработки бытового мусора все более острой, утверждают они. Глядя на переполненные мусорные полигоны и растущие, как грибы, в окрестностях крупных городов несанкционированные свалки, невозможно не согласиться со специалистами.

Сегодня в России ежегодно образуется 60 млн тонн отходов, в том числе в Тюменской области - около 3 млн тонн, в том числе коммунальных отходов от населения около 1 млн. При этом в качестве вторичного сырья в стране используется не более 15% мусора. В нашем регионе этот показатель составляет около 55 % -за счет переработки промышленных отходов. От населения же вторично используется чуть более 1%. Общая площадь легальных полигонов для захоронения отходов в России составляет 400 тыс. га земли, в Тюменской области - 184 га. Точно подсчитать, сколько земли занимают нелегальные свалки, вряд ли возможно. Все это представляет самую серьезную угрозу для окружающей среды.

"Мне приходилось видеть на тюменских нелегальных свалках отходы повышенного класса опасности - батарейки, аккумуляторы, ртутные лампы, автопокрышки. Причем это не только бытовой мусор, но и отходы с предприятий малого бизнеса. Это очень опасно", - подчеркивает тюменский эколог Максим Богопольский.

Несколько лет назад в Тюменской области началась разработка новой системы обращения с мусором, которая впоследствии получила признание и поддержку на федеральном уровне. С 1 января 2019 года эта система внедрена в большинстве регионов России. Ее суть в том, что сбором, транспортировкой и переработкой твердых коммунальных отходов занимается определяемый на конкурсной основе единый региональный оператор.

Основная причина возникновения нелегальных свалок при старой системе обращения с отходами состояла в том, что деньги за вывоз мусора получал перевозчик, отмечает заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин. Предприниматель, вывозящий мусор, не был заинтересован в том, чтобы довезти отходы до полигона или мусороперерабатывающего завода, где нужно отдать часть полученных денег за утилизацию. Он мог свалить мусор в ближайшем лесу, на стихийной свалке, а деньги оставить себе.

"При новой системе перевозчик получает плату за мусор непосредственно на полигоне или мусороперерабатывающем заводе. Поэтому он напрямую заинтересован в том, чтобы довозить отходы до места назначения. Выбросил мусор в лесу - остался без денег. Кроме того, вывозить мусор в несанкционированные места предпочитали многие владельцы частных домов - закон не обязывал их заключать договоры с перевозчиком.

Новая система обращения с коммунальными отходами решает и эту проблему. Теперь платить за вывоз отходов обязаны все, кто их производит. И это справедливо", - уверен заместитель губернатора.

Отметим, что до 1 января 2019 года у владельцев ИЖС не было обязанности платить за вывоз отходов, (по закону за вывоз мусора платили только люди, проживающие в многоквартирных домах), то теперь закон равен для всех, и оплачивать вывоз мусора будут жители, не зависимо от того, где они проживают.

Новая система позволит в ближайшие два года ликвидировать более 200 несанкционированных свалок и в следующем десятилетии постепенно закрыть, либо переоборудовать в площадки накопления, в регионе около 20 легальных мусорных полигонов. Это произойдет после строительства мусоросортировочных заводов в Ишиме и Тобольске и мусороперегрузочной станции в Ялуторовске.

"Земли, на которых располагались полигоны, подлежат рекультивации. Это процесс сложный, долгий и дорогой, но новая система дает возможность его начать", - подчеркнул заместитель губернатора.

Напомним, в 2018 году под Тюменью введен в эксплуатацию современный завод по сортировке мусора. В регионе уже ликвидированы 173 свалки и очищены от мусора 155 га земли.

Стоит вспомнить "авральную" уборку в Челябинске в сентябре 2018 года. В городе, пережившем падение метеорита, был объявлен режим ЧС из-за перебоев с вывозом мусора, который за неделю скопился на контейнерных площадках внутри жилых массивов. Тогда по городу плавал тошнотворный запах отходов, усилившийся от гари там, где мусорные завалы пытались подпалить прямо на месте. Естественно, все это не добавило хорошего настроения и без того периодически страдающим от смога челябинцам.

Такого опыта нашему региону не надо, отмечает Максим Богопольский: "Сегодня Тюменская область идет в авангарде - мы не просто вывозим мусор, а начинаем его сортировку. Следующим этапом станут утилизация и переработка. Значит, мусора, который закапывается в землю и отравляет окружающую среду, станет гораздо меньше". Внедряемая в России новая система сбора мусора соответствует мировым трендам и базируется на позитивном опыте, накопленном во многих экономически развитых странах, добавил тюменский эколог.

Суть новой системы обращения с мусором в том, что она полностью нацелена на защиту окружающей среды, нашей с вами природы от вредного и опасного воздействия отходов, которые мы же сами и производим.

Евгений Бабенко