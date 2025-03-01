Об истории старинного бухарского района Янавыл узнают тюменцы

Об истории татаро-бухарской слободы Тюмени расскажут в библиотеке истории города имени Текутьева (ул. Щербакова, 11) 4 апреля в 17 часов.

430 лет назад в Тюмень пришел первый караван из Бухары. Многие из бухарских купцов впоследствии заселили левый берег р. Туры и образовали свою слободу. Район этот называют еще Янавыл или Новошабабанинскими юртами.

Спикер встречи — тюменский краевед Альмира Сажина. Она расскажет о своих новых исследовательских находках, которые касаются истории этого района.

Речь пойдет о выдающихся людях Янавыла — от основателя юрт Шабабы Сеитова до героя революции Сайфутдина Хусаинова, гости библиотеки увидят увидите редкие фотографии из архива Института антропологии и этнографии РАН РФ, из закрытых фондов Тюменского областного музейного комплекса имени Словцова, семейных архивов жителей района.

Для участия во встрече необходима предварительная регистрация по номеру телефона: 89123823293.

Возрастное ограничение: 12+.