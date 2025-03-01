"Формула искусства" в Тобольске принимает эскизы на конкурс

| Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Новый сезон конкурса эскизов от проекта "Формула искусства" стартует в Тобольске 30 марта. Выбранная работа появится на фасаде дома по адресу ул. 2-я Северная, 47.

Тема этого года — "Архитекторы прогресса". Речь о людях, чьими руками и идеями движется вперед Тобольск. Инженеры, строители, новаторы, наставники, рабочие — все, кто шаг за шагом создает будущее.

В работах можно отразить людей труда: профессии, благодаря которым строится город, образы прогресса: здания, дороги, механизмы, символы технического и социального развития, будущее Тобольска: каким вы видите город через десятки лет, историю созидания: связь поколений, мастерство, передача опыта.

Работы на конкурс принимаются по 8 июня 2025 года.