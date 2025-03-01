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Восстановиться после инсульта помогают тюменцам эрготерапевты

Спорт, 17:34 30 марта 2025

Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Эрготерапевты работают с жителями Тюменской области, перенесшими инсульты, черепно-мозговые травмы, переломы. Они помогают им справляться с физическими, эмоциональными и когнитивными трудностями.

Эрготерапевты применяют разнообразные методы и подходы в своей практике, основываясь на индивидуальном подходе к каждому пациенту. Запросы могут варьироваться: кого-то нужно заново научить держать ложку, а кого-то – уверенно ходить, пишет "Тюменская область сегодня".

Специалист проводит детальный анализ физических и психологических навыков пациента. На основе оценки разрабатывается индивидуальный план, который может включать упражнения, занятия по развитию моторики, работу над повседневными навыками, а также рекомендации по изменению домашней или рабочей среды.

Эрготерапевт лечебно-реабилитационного центра "Градостроитель" Елена Мареева отмечает, что в ее практике женщины оказывались более целеустремленными. Они осознают свою ответственность перед семьей и серьезнее подходят к вопросам здоровья и лечения.

"У меня была пациентка 84 лет. Ее привезли к нам после инсульта в тяжелом состоянии. Она была лежачей, могла лишь переворачиваться в постели. После 21 дня реабилитации пациентка смогла встать и начала ходить с тростью, а потом и вовсе отказалась от нее. Это лишний раз подтверждает, что всё возможно – главное желание", — отмечает Елена Мареева.

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