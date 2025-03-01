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Как не стать жертвой мошенников в мессенджерах, напоминают тюменцам

Общество, 15:05 30 марта 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Как действуют мошенники по телефону и в мессенджерах и как не стать их жертвой, рассказал директор департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов.

Как правило, злоумышленники связываются с жертвами по телефону или через мессенджеры и представляются сотрудниками банков, сотрудниками полиции, очевидцами происшествия, в котором якобы пострадали ваши близкие, гражданами, которые случайно перевели деньги на ваш счет. Мошенники намеренно создают ощущение срочности и эмоционального давления.

Чтобы не стать жертвой преступников, не переходите по неизвестным ссылкам, даже если они получены от близких или знакомых, а также сразу прерывайте разговор, если вас просят сообщить код из СМС, данные карты или перевести деньги на какой-либо счет.

Если вы или ваши близкие стали жертвой мошенников, сразу обращайтесь в полицию.

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