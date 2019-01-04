Коммунальная арифметика: кто и сколько будет платить за вывоз мусора

| Фото: ООО «ТЭО» | Фото: ООО «ТЭО»

Мусорная реформа стартовала в России с 1 января 2019 года. В Тюменской области проблем с вывозом твердых коммунальных отходов в новогодние каникулы не возникло – все перевозчики исполняют свои обязательства.

Собственники жилых помещений получат платежные квитанции лишь в начале февраля. В тариф заложены расходы на сбор, транспортировку, сортировку и захоронение отходов, а также плата за негативное влияние на окружающую среду. Каждый субъект сам решал, как вздымать плату: с количества проживающих либо по площади жилья.

В Тюменской области посчитали целесообразным выводить тариф, исходя из площади жилых помещений. Напомним, в 2018 году плата за вывоз твердых коммунальных отходов в Тюменской области составляла примерно от 2 до 18 рублей на квадратный метр.

Единый размер оплаты на 1 кв.м с 1 января 2019 года для жителей региона составит 5 рублей 4 копейки в месяц. К примеру, семья из трех человек, проживающая в 2-комнатной квартире площадью 50 кв. м будет ежемесячно платить 252 рубля. Собственнику загородного дома в 200 кв. м придется заплатить более 1 тыс. рублей. Такой режим оплаты поддерживает менее обеспеченные семьи, проживающие в небольших домах и квартирах. Если бы плата за вывоз мусора начислялась из расчета на одного человека, то для таких семей она стала бы намного выше, чем раньше, пояснил заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин.

Выведение тарифа, исходя из площади жилья, позволяет решить еще один вопрос: в каждом муниципалитете есть квартиры, в которых официально никто не проживает, а по факту – это арендное жилье. В расчете на квадратный метр возможно взимать плату и с владельцев таких жилых помещений.

"В областном центре ежемесячная плата за вывоз мусора увеличится примерно на один рубль с квадратного метра в месяц. При этом следует помнить, что на эту услугу, как и на другие услуги ЖКХ, распространяются льготы для малоимущих. Если размер жилищно-коммунальных платежей превышает 22 процента совокупного дохода семьи или одинокого человека, то такие люди получают право на субсидию", - отметил Вячеслав Вахрин.

Что касается жителей частного сектора, дачных кооперативов – раньше люди сами отвечали за вывоз мусора на полигон, нанимая частных перевозчиков. Стоимость услуг за вывоз одной машины варьировалась от 2 тыс. до 3 тыс. рублей (в среднем, добросовестный владелец загородной недвижимости оплачивал порядка 30 тыс. в год) – гарантий, что мусор был вывезен на полигон, а не в близлежащий лес или поле не было. Только за последние пять лет областной бюджет потерял сотни миллионов рублей – их направили на ликвидацию 163 свалок, а могли бы на строительство дорог или детских садов и школ.

Теперь за собственников жилых домов и дачников вопрос вывоза отходов решит региональный оператор. При этом для жилых домов платеж будет рассчитываться так же, как для квартир, исходя из площади. Дачные и садовые общества будут оплачивать вывоз отходов по своему нормативу, в расчете на количество участников.

Из всех субъектов Уральского федерального округа – самая высокая стоимость вывоза и утилизации мусора на Ямале. Это обусловлено географическим положением округа – населенные пункты находятся на большом отдалении друг от друга, количество проживающий так же невелико. Предельная стоимость услуг регионального оператора составляет почти 3 тыс. рублей за куб. м, это около 700 рублей с человека в месяц. Из них граждане будут платить 150 рублей, а остальное берет на себя округ.

В Ханты-Мансийском автономном округе органы местного самоуправления самостоятельно рассчитали норматив твердых коммунальных отходов на человека в кубометрах. Так, например, с 1 января 2019 года средняя сумма в Ханты-Мансийске на одного горожанина составит около 133 рублей, в Кондинском районе – около 112 рублей с человека.

Аналогичный подход в Свердловской области – здесь жителям предстоит оплачивать от 117 до 182 рублей в месяц с человека в зависимости от района проживания.

Что касается других российских городов, то в Москве тариф: 90 рублей в месяц с человека, в Санкт-Петербурге - 85,38 рублей в месяц с человека (стоит отметить, эти города перейдут к новой системе обращения с отходами на год позднее), в Иркутске - 87,5 рублей в месяц с человека, в Краснодаре - 97,32 рублей в месяц с человека.

Если сравнивать оплату за вывоз мусора в Тюменской области с другими регионами, то тюменская семья из трех человек, живущая в квартире площадью 50 квадратных метров, в месяц заплатит 252 рубля, на Ямале такая же семья – 450 рублей, в Ханты-Мансийске – в среднем 399 рублей, в Екатеринбурге – до 546 рублей, в Москве – 270 рублей.

Новая система обращения с ТКО позволит контролировать весь жизненный цикл образуемых отходов, ликвидировать существующие свалки и самое важное – предотвратить появление новых. Если раньше бремя оплаты за вывоз мусора лежало в основном на собственниках многоквартирников, то по новому закону – жители частного сектора, загородных домов и элитного жилья наконец-то заплатят за вывоз своего мусора.

Екатерина Исаева