Помочь или не мешать: как ускорить уборку мусора в Тюмени

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Тюменцы могут способствовать своевременному вывозу мусора, убрав свой транспорт от мусорных контейнеров или сообщить о проблемах с вывозом ТКО на горячую линию по телефону 8-800-250-73-26, сообщает региональный оператор по обращению с коммунальными отходами ООО "ТЭО". Звонки принимают ежедневно с 7 до 23 часов. Кроме этого, направить обращение можно по электронной почте ro@ekoteo.ru.

С 30 декабря возчики перешли на усиленный режим работы. К уборке мусора были подключены дополнительные бригады и техника.

Ежедневно на линии выходят порядка 70 единиц спецтехники для сбора твердых коммунальных отходов и крупногабаритного мусора из 8 тыс. контейнеров. За первые трое суток каникул из города вывезли около 2 тыс. 300 тонн отходов. Это почти на 70% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Тогда горожане выкинули 1 тыс. 530 тонн ТКО.

"В период новогодних праздников, как правило, образуется отходов в два-три раза больше, и мы были к этому готовы, - говорит генеральный директор ООО "ТЭО" Константин Фрумкин. – Но в связи с тем, что раньше у управляющих компаний были заключены прямые договоры с возчиками, не все ответственно отнеслись к передаче информации региональному оператору о местонахождении контейнерных площадок. В процессе начала работы мы обнаружили десяток адресов, по которым нам не были направлены заявки. Кроме того, выявили площадки, с которых предыдущие перевозчики перестали вывозить отходы в последние дни декабря".

30 и 31 декабря, а также 1, 2 и 3 января региональный оператор оперативно зачищал контейнерные площадки. Специально для выявления проблемных адресов созданы группы контроллеров с непосредственным участием представителей управ административных округов города и управляющих организаций. На протяжении праздничных дней они собирают информацию о неблагополучных объектах, оперативно направляют ее в диспетчерскую службу регоператора, после чего площадки незамедлительно зачищаются.

Отходы вывозятся в соответствии с установленным графиком, перевозчики идут по маршруту, выполняя в среднем в сутки от 2 до 4 рейсов. Жителям многоквартирных домов необходимо обратить особое внимание на обеспечение свободного проезда к местам накопления ТКО, проявить понимание и ответственность и не парковать автомобили у контейнерных площадок.