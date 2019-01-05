Дом частный, а мусор общий? Такого больше не будет

Фото ИА "Тюменская линия". Нелегальная свалка в Успенском МО Тюменского района Фото ИА "Тюменская линия". Нелегальная свалка в Успенском МО Тюменского района

Менее трети собственников индивидуальных жилых домов в Тюменской области вносили плату за вывоз мусора до 1 января 2019 года. При этом, например, опыт областного центра и Тюменского района показывает, что несанкционированные свалки бытовых отходов возникают, главным образом, в районах частной застройки, в том числе там, где возводятся новые коттеджные поселки. Кроме того, многие из жителей районов индивидуальной застройки предпочитали вывозить свой мусор в контейнеры, расположенные во дворах многоквартирных домов. Разумеется, бесплатно.

Новая система обращения с коммунальными отходами решает эти проблемы. Теперь платить за вывоз отходов обязаны все, кто их производит. И это справедливо.

"Несанкционированная свалка возникла на территории нашего Успенского муниципального образования около 20 лет назад. Вывозят сюда мусор, конечно, жители села. Хотя у большинства из них были заключены договоры с муниципальным жилищно-коммунальным предприятием. Тем не менее, отходов накопилось много", - рассказывает заместитель главы Успенского МО Тюменского района Оксана Манькова.

Аналогичная ситуация и в соседнем Переваловском муниципальном образовании. Здесь уже ликвидировали одну нелегальную свалку, но есть другой проблемный участок. По словам главы муниципалитета Владимира Лебедева, за поворотом с Московского тракта к коттеджному поселку "Зубарево-Хиллс" имеется бесхозная заасфальтированная автостоянка. Хозяева строящихся коттеджей периодически сваливают там строительный мусор. Муниципалитету регулярно приходится заниматься его вывозом. Накапливается три-четыре машины в год. Сейчас этот земельный участок оформляется в муниципальных собственность, после чего въезд туда будет ограничен.

Но все это, конечно, полумеры, которые не устраняют проблему нелегальных свалок. Комплексным решением этого вопроса является внедрение новой системы обращения с твердыми коммунальными отходами, утверждает заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин. Суть этой системы в том, что ответственность за вывоз, сортировку и захоронение твердых коммунальных отходов возлагается на единого регионального оператора, определяемого на конкурсной основе. Аналогичная система внедряется в большинстве регионов России.

Основная причина возникновения нелегальных свалок состоит в том, что деньги за вывоз мусора получал перевозчик, пояснил Вячеслав Вахрин. Предприниматель, вывозящий мусор, не был заинтересован в том, чтобы довезти отходы до полигона или мусороперерабатывающего завода, где нужно отдать часть полученных денег за утилизацию. Он мог свалить мусор в ближайшем лесу, на стихийной свалке, а деньги оставить себе.

"При новой системе перевозчик получает плату за мусор непосредственно на полигоне или мусоросортировочном заводе. Поэтому теперь ему выгодно довозить отходы до места назначения. Выбросил мусор в лесу - остался без денег. Новая система позволит в следующем десятилетии постепенно закрыть около 20 легальных мусорных полигонов. Это произойдет после строительства мусоросортировочных заводов в Ишиме и Тобольске и мусороперегрузочной станции в Ялуторовске. Земли, на которых располагались полигоны, подлежат рекультивации. Это процесс сложный, долгий и дорогой, но новая система дает возможность его начать", - подчеркнул заместитель губернатора.

"Новая система призвана перестроить весь алгоритм обращения с ТКО. Отходы производит каждый человек, и платить за то, чтобы их грамотно, с минимальной нагрузкой на экологию утилизировали, должны все. Новый механизм позволит вывести "мусорные потоки" из тени, правильно организовать их размещение, обезвреживание и захоронение. В перспективе нескольких лет нам предстоит избавиться от стихийных свалок", - отметил генеральный директор компании "Тюменское экологическое объединение" Константин Фрумкин. Эта компания на конкурсной основе стала региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами. В соответствии с законом деятельность регионального оператора максимально прозрачна для государства и надзорных органов.

"У нас были некоторые опасения, что после перехода на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами в новогодние праздники могут возникнуть проблемы с вывозом мусора. Однако этого не произошло. Мусорные контейнеры пусты, все вычищено и убрано. Значит, система работает. Мы довольны", - рассказала Оксана Манькова.

Рекультивация сравнительно небольшой нелегальной свалки в Успенском муниципальном образовании могла стоить бюджету около 20 млн рублей. Этого ущерба и экологии и нашей общей казне позволяет избежать новая система обращения с мусором, предотвращающая возникновение новых несанкционированных свалок.

Евгений Бабенко