Мусор выводят из тени: новая система обращения с ТКО в действии

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Около 70 единиц спецтехники для сбора твердых коммунальных отходов ежедневно работают в Тюмени. За сбор, вывоз, обработку и захоронение твердых коммунальных отходов отвечает единый региональный оператор - "Тюменское экологическое объединение".

Только в Тюмени расположено 8 тыс. контейнерных площадок - отходы вывозят в соответствии с графиком, перевозчики идут по маршруту, выполняя в среднем в сутки от двух до четырех рейсов. И если раньше ТКО мусоровозы везли на полигоны - сейчас, в первую очередь, - на мусоросортировочный завод. Пересмотрели и условия оплаты: по новой схеме перевозчик получит оплату только за то количество мусора, которое он привез на завод или соответствующий полигон, после фактического взвешивания.

Нужно отметить, что согласно условиям контракта, мусоровозы оснащаются системой спутниковой навигации - региональный оператор в режиме реального времени может следить за перемещением транспорта и фиксировать путь. "Новый механизм позволит вывести "мусорные потоки" из тени, правильно организовать их размещение, обезвреживание и захоронение. В перспективе нескольких лет нам предстоит избавиться от стихийных свалок", - отметил генеральный директор компании "Тюменское экологическое объединение" Константин Фрумкин.

В зоне обслуживания единого регионального оператора - вся территория юга Тюменской области с численностью населения более 1,5 млн человек. Эта же компания реализует концессионный проект в отношении создания и эксплуатации системы коммунальной инфраструктуры – мусоросортировочных заводов. Один из них уже построен и введен в эксплуатацию - на полную мощность завод планирует выйти в первом квартале 2019 года.

Ультрасовременное оборудование, установленное на мусоросортировочном заводе, предназначено для высокоточной сортировки материалов, работа которого основана на использовании возможностей спектрального анализа.

"Отходы, транспортируемые по конвейерной ленте, анализируются как по типу, так и по цвету посредством чувствительных сенсоров, - пояснил Константин Фрумкин. - Благодаря этому удастся разделить материалы на требуемые группы с высокой степенью точности, которой вручную не добиться".

В автоматическом режиме с использованием оптических и баллистических сканеров можно отсортировать больше 25 видов фракций и упаковать их в плотные брикеты-кубы, удобные для перевозки и реализации. Отсортировывать таким образом можно различные виды пластика, картон, бумагу, железо, алюминий и другие компоненты.

Завод рассчитан на обслуживание жителей городов Тюмень, Ялуторовск, Заводоуковск и примыкающих к ним близлежащих районов. Максимальная проектная мощность - 90 тонн отходов в час.

В 2019 году в рамках концессионного соглашения появятся еще два объекта по обработке отходов – в Тобольске и Ишиме - и мусороперегрузочная станция в Ялуторовске. По оценкам специалистов, мощностей этих заводов хватит на то, чтобы сортировать отходы со всего региона.

За чистотой лесов, полей и рек будут следить теперь не только жители региона, но и региональный оператор. При обнаружении стихийной свалки коммунальных отходов "Тюменское экологическое объединение" будет выявлять собственника земельного участка, на котором незаконно свалили мусор, и заставлять навести порядок. Если собственник ничего не сделает, оператор самостоятельно уберет мусор, а затем выставит счет за оказанную услугу.

Напомним, с 25 декабря начала работу диспетчерская регионального оператора. По телефону 8-800-250-73-26 можно сообщить о проблемах с вывозом ТКО, подать заявку на вывоз мусора, а также обратиться по любым вопросам, связанным с деятельностью возчиков. Звонки принимают ежедневно с 7 до 23 часов. Кроме этого, направить обращение можно по электронной почте ro@ekoteo.ru

Екатерина Исаева