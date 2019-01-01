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Восемнадцать мальчиков и девять девочек родились в Тюмени в первый день нового года

Общество, 16:17 01 января 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

27 детей родились за первые часы 2019 года и незадолго до полуночи (с 20 часов 31 декабря) в Тюмени, как и в прошлом году. Только в этом году мальчиков вдвое больше: 18 мальчиков и 9 девочек, сообщает областной департамент здравоохранения.

Самым первым в Тюмени в 2019 году появился мальчик – в 2 часа 10 минут в отделении Перинатального центра на ул. Энергетиков, еще через 15 минут родился еще один мальчик во втором роддоме. Первая девочка появилась в 3 часа 20 минут во втором роддоме. В третьем роддоме первой появилась тоже девочка - в 14 часов 25 минут.

В Перинатальном центре родились семь девочек и 14 мальчиков, во втором роддоме одна девочка и четыре мальчика, в третьем роддоме одна девочка.

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# демография , новорожденные

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