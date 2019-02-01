Юных депутатов Тобольска пригласят на день молодого избирателя
| Фото: ИА "Тюменская линия"
Юные парламентарии Тобольска станут участниками Всероссийской акции "День молодого избирателя" 14 февраля, сообщает городская администрация.
В городской думе пройдет круглый стол для молодежи с приглашением главы города, председателей тобольской думы и территориальной избирательной комиссии. В мероприятии также примут участие учащиеся старших классов образовательных учреждений, студенты городских ссузов и вузов. Темой обсуждения станут выборы, как механизм формирования органов власти и управления.
После круглого стола молодежь примет участие в интерактивно-ролевой игре "Молодой избиратель".