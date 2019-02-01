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Юных депутатов Тобольска пригласят на день молодого избирателя

Общество, 09:46 11 февраля 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Юные парламентарии Тобольска станут участниками Всероссийской акции "День молодого избирателя" 14 февраля, сообщает городская администрация.

В городской думе пройдет круглый стол для молодежи с приглашением главы города, председателей тобольской думы и территориальной избирательной комиссии. В мероприятии также примут участие учащиеся старших классов образовательных учреждений, студенты городских ссузов и вузов. Темой обсуждения станут выборы, как механизм формирования органов власти и управления.

После круглого стола молодежь примет участие в интерактивно-ролевой игре "Молодой избиратель".

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# дума , Тобольск , школьники

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