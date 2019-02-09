Подготовкой военных водителей займутся в Увате

| Фото: www.dosaaf.ru | Фото: www.dosaaf.ru

Возобновить обучение военных водителей в Увате планирует Тобольская автомобильная школа ДОСААФ, сообщает администрация Уватского района.

"ДОСААФ является единственной организацией, которая готовит военных водителей транспортных средств категории "С". Это очень хорошо, ведь молодые люди пойдут служить в ряды Вооруженных сил Российской Федерации уже с готовой специальностью. Обучение проводится бесплатно", – подчеркнул заместитель начальника Тобольской автомобильной школы ДОСААФ России Игорь Заволовский.

В Тобольской автомобильной школе в конце декабря 2018 года успешно с первого раза сдали теоретический и практический экзамены 30 человек из Уватского, Вагайского и Ярковского районов. Автошкола набрала очередной взвод. Из Увата обучается всего один человек.

В районном отделе военного комиссариата сообщили, что ребята с удовольствием идут обучаться военным специальностям. Например, в 2019 году профессию водителя освоят пять человек. Также есть возможность научиться парашютному делу и стать радиотелефонистом.