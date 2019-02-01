Сто три года назад русские войска взяли турецкую крепость Эрзерум

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16 февраля 1916 года в ходе Эрзерумской операции во время Первой мировой войны русские войска взяли крепость Эрзерум.

После начала Первой мировой войны Турция несколько месяцев сохраняла нейтралитет. Однако в октябре 1914 года турецкий флот в Черном море обстрелял русские порты Севастополь, Одессу, Новороссийск. В ответ на это 15 ноября Россия объявила Турции войну, и открылся новый фронт — Кавказский. Зимой турецкие войска начали здесь наступление, но потерпели полное поражение.

С августа 1915 года командующим Кавказским фронтом стал великий князь Николай Николаевич, бывший Верховный командующий. В январе 1916 года русские войска перешли в успешное наступление. Совершив труднейший переход через обледенелые крутые горные склоны, русские войска под командованием генерала Николая Юденича подошли к турецкой крепости Эрзерум. Обладание ею давало ключ к господству над всеми восточными областями Турции. Расположенная на высоте более 3 километров, хорошо защищенная фортами, крепость считалась неприступной.

Вся подготовка штурма, в том числе необходимые маневры, надежно обеспечившие главную операцию и не позволившие туркам стянуть к Эрзеруму все силы с других направлений, перегруппировки войск, занятие исходных положений, изучение подступов, разведка противника, подготовка тыла, сосредоточение боевых и продовольственных запасов, заняла 21 день. Особые трудности вызвала доставка осадных орудий с платформами и снарядов к ним, которые являлись необходимыми для подготовки атаки фортов Чобан-деде и Далан-гез.

Русские начали штурм Эрзерума 11 февраля, наступление проходило успешно. Уже 12 февраля русские войска овладели двумя фортами на важных направлениях, что позволило им с севера выйти в тыл турецких позиций.

16 февраля русские войска ворвались в Эрзерум, а турки были отброшены на 70-100 километров к западу. По достижении рубежа Мемахатун 26 марта и Хибонси 7 апреля русская армия прекратила преследование и остановилась из-за трудностей подвоза зимой по неподготовленным горным дорогам провианта и боеприпасов.

При штурме русские войска потеряли 2,3 тыс. человек убитыми и 13 тыс. ранеными; противник 40 тыс. ранеными и убитыми, 13 тыс. пленными.

Благодаря взятию Эрзерума было остановлено турецкое продвижение в сторону Суэцкого канала и Египта, а английская экспедиционная армия в Месопотамии получила большую свободу действий.

Однако Брестский мир, заключенный в марте 1918 года, свел на нет эти завоевания. Более того, по мирному договору Турция получила Карс, Ардаган и Батум. До войны эти города принадлежали России, и турецкие войска в ходе сражений ни разу не вступали в них.

Материал подготовлен по информации Президентской библиотеки