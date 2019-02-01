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В Тюмени обсудили пути развития дополнительного профобразования

Общество, 17:38 13 февраля 2019

Тобольская промышленная площадка | Фото: Тобольская промышленная площадка

Дорожную карту Минобрнауки России в области дополнительного профессионального образования, подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров для цифровой экономики России обсудили на стратегическом семинаре "Управление системой дополнительного образования: проблемы и решения в контексте задач национальных проектов "Образование" и "Цифровая экономика России" в Тюмени.

Как сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ, в мероприятии приняли участие руководители вузов тюменского региона, профильные руководители региональных органов исполнительной власти, директора служб по персоналу и повышению квалификации в компаниях "Сибур", "Роснефть", "Газпромнефть", "Сбербанк" и других.

"В рамках поставленных нацпроектами задач система дополнительного образования не может развиваться в старой логике, – отметил в приветственном слове ректор ТюмГУ, председатель Совета ректоров Тюменской области Валерий Фальков. – Университеты должны отвечать вызовам времени, должны проектировать программы в логике бизнеса. Наши предложения должны соответствовать потребностям стратегических индустриальных партнеров. Вместе с тем дополнительное образование становится мостом, который еще теснее свяжет индустрию и образование, что особенно актуально с точки зрения формирующегося в регионе НОЦ".

Советник главы Россотрудничества, председатель экспертного совета федеральной программы "Кадры для цифровой России" Дмитрий Гужеля отметил, что работа университетов по развитию ДПО пойдет по трем траекториям: для массового потребителя, для бизнеса и государства и для международного рынка. Особенное значение на всех этапах приобретает индивидуализация образования под запросы, отвечающие конкретным жизненным ситуациям, экономике и политике.

В основу создания эффективной модели ДПО может быть положена сеть университетов, которые готовы стать центрами компетенций в этой сфере. Такая мысль прозвучала в выступлении на пленарном заседании ведущего эксперта института образования ВШЭ Евгения Сженова. Он также выразил большое удовлетворение тем фактом, что процесс реформирования системы допобразования в регионе фактически стартовал.

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# Валерий Фальков , дополнительное образование , ТюмГУ

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