Казанские школьники освоили профессию мастера-наладчика
15 школьников Новоселезневской и Ильинской средних школ Казанского района получили свидетельства о профессии рабочего - мастера-наладчика по техническому обслуживанию машинно-тракторного парка, сообщает администрация муниципалитета.
В рамках проекта "Агропоколение" группа учащихся 10 класса проходила обучение на базе Ишимского многопрофильного техникума.
В течение первого полугодия во внеурочное время учащиеся осваивали профессию мастера-наладчика по техническому обслуживанию машинно-тракторного парка. В ходе обучения ребята познакомились с устройством, принципами действия и техническими характеристиками основных марок тракторов и сельскохозяйственных машин.
Научились выполнять простые работы по техническому обслуживанию тракторов и агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин с применением современных средств технического обслуживания, выявлять несложные неисправности сельскохозяйственных машин и оборудования и самостоятельно выполнять слесарные работы по их устранению.
Под руководством специалиста школьники освоили работы по подготовке, установке на хранение и снятию с хранения сельскохозяйственной техники и оформляли первичную документацию.