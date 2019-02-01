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Казанские школьники освоили профессию мастера-наладчика

Общество, 16:43 14 февраля 2019

kazanka.admtyumen.ru | Фото: kazanka.admtyumen.ru

15 школьников Новоселезневской и Ильинской средних школ Казанского района получили свидетельства о профессии рабочего - мастера-наладчика по техническому обслуживанию машинно-тракторного парка, сообщает администрация муниципалитета.

В рамках проекта "Агропоколение" группа учащихся 10 класса проходила обучение на базе Ишимского многопрофильного техникума.

В течение первого полугодия во внеурочное время учащиеся осваивали профессию мастера-наладчика по техническому обслуживанию машинно-тракторного парка. В ходе обучения ребята познакомились с устройством, принципами действия и техническими характеристиками основных марок тракторов и сельскохозяйственных машин.

Научились выполнять простые работы по техническому обслуживанию тракторов и агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин с применением современных средств технического обслуживания, выявлять несложные неисправности сельскохозяйственных машин и оборудования и самостоятельно выполнять слесарные работы по их устранению.

Под руководством специалиста школьники освоили работы по подготовке, установке на хранение и снятию с хранения сельскохозяйственной техники и оформляли первичную документацию.

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# агропоколение , Ишимский многопрофильный технику , Казанский район , обучение , школьники

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