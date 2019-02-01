Восемнадцать сайтов по продаже наркотиков закрыла прокуратура Ишима

| Фото: Следственный комитет РФ | Фото: Следственный комитет РФ

Доступ к 18 сайтам по продаже наркотических средств заблокирован по искам Ишимской прокуратуры. Один из ресурсов предлагал работу наркокурьера, сообщает прокуратура Тюменской области.

Ресурсы, предлагавшие психотропные вещества и наркотики были выявлены в ходе мониторинга Сети. Как отметили в ведомстве, за незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ предусмотрена уголовная ответственность.

Прокуратура обратилась в Центральный районный суд Тюмени с исками о признании размещенной на данных сайтах информации, запрещенной к распространению. Суд удовлетворил требования прокуратуры, доступ к 18 сайтам заблокирован.