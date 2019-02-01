Мошенники придумали новый способ обмана тюменцев

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Новый способ мошенничества зафиксирован на территории Тюменской области. Преступники усовершенствовали старую схему, среди пострадавших есть даже представитель банковского учреждения, сообщает региональное УМВД.

Теперь мошенники, пытаясь узнать информацию, указанную на обратной стороне карты, используют специальное приложение, и на телефоне, куда поступает звонок, высвечивается номер банка, в том числе тот, что указан на карте. У злоумышленников появляется еще один аргумент для убеждения доверчивых граждан.

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С начала 2019 года в регионе зафиксировано несколько десятков мошенничеств, совершенных подобным образом.

Полиция напоминает: чтобы обезопасить себя, во-первых, можно прервать звонок и позвонить по номеру, указанному на карте. Во-вторых, важно помнить, что сотрудники банка ни при каких обстоятельствах не будут спрашивать информацию, указанную на обратной стороне карты. Кем бы ни представлялся звонящий и какие бы аргументы он ни приводил, сообщать эти данные нельзя.

Часто злоумышленники заявляют, что со счета пытаются списать средства и действовать нужно молниеносно. Их цель - заставить потерпевшего волноваться и нервничать, так проще узнать все необходимое. В действительности, если сотрудники банка увидят, что производится подозрительная операция, они ее заблокируют.

О случаях мошенничества сообщать по телефонам 102 и 112.