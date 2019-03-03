Двести двадцать лет назад русская эскадра захватила крепость на острове Корфу

| Фото: www.histrf.ru | Фото: www.histrf.ru

3 марта 1799 года русская эскадра Федора Ушакова взяла крепость Корфу в Средиземном море. Решительные действия флотоводца позволили овладеть неприступной крепостью с минимальными потерями.

Революционные войны Франции в конце XVIII века привели к тому, что на Средиземном море многие ключевые пункты, в том числе Ионические острова, контроль над которыми позволял распространять влияние на Балканы, оказались захваченными французами.

Черноморской эскадре Федора Ушакова при поддержке небольшой турецкой флотилии во главе с Кадыр-беем было поручено взять под контроль Ионические острова, которые удалось захватить уже к началу ноября 1798 года. Оставалось взять только хорошо укрепленный оcтров Корфу.

Французы прикрывали Корфу с острова Видо и рассчитывали после затяжных артиллерийских дуэлей принудить русско-турецкий флот уйти в открытое море. Всего на Видо было около 800 солдат и 5 артиллерийских батарей под командованием бригадного генерала Пиврона, на Корфу в Старой и Новой крепостях размещалось 3 тыс. солдат при 650 орудиях под началом генерала Жабо.

Ушаков планировал взять Видо, а затем, расположив на нем артиллерийские батареи, начать обстрел Корфу, сконцентрировав картечный огонь против расположения артиллеристов неприятеля.

18 февраля в 7 часов утра Ушаков начал штурм Корфу. Корабли "Казанская Богоматерь" и "Херим-Капитана" обстреляли картечью батарею на Видо. Немного позже к обстрелу подключились все корабли, блокировавшие Видо. Затем на острове высадился десант. На помощь к осажденным пытались прийти французские фрегаты, однако они получили большие повреждения и отступили. Остров был взят.

Одновременно со штурмом и взятием Видо русские корабли вели обстрел укреплений Старой и Новой крепости на Корфу. Русско-турецкая совместная атака вынудила французов отступить в крепость. Штурм Старой и Новой крепости был назначен на 19 февраля, но вечером французы сдались на почетных условиях.

Взятие Корфу поставило точку в претензиях Франции на Средиземноморское господство, а на Ионических островах была образована Республика Ионических островов, которая некоторое время была базой русского черноморского флота.

Материал подготовлен на основе информации Российского военно-исторического общества