Тюменские дачники могут платить за вывоз мусора по факту

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Дачные общества в Тюменской области будут платить за услугу по обращению с ТКО региональному оператору – компании "Тюменское экологическое объединение". Если раньше садовые общества платили разным возчикам, то сейчас договор может быть заключен только с региональным оператором.

Как пояснил в интервью обозревателю ИА "Тюменская линия" директор департамента тарифной и ценовой политики Евгений Карташков, как и раньше садовые некоммерческие товарищества могут оплачивать услугу исходя из количества и объема вывезенных контейнеров. Изменилась также цена тонны отходов. Сегодня тариф учитывает составляющие, которых раньше не было - в том числе, затраты на обеспечение сортировки отходов на мусоросортировочном заводе.

За стандартный контейнер объемом 1,1 куб. метра платеж составит 777 рублей 27 копеек, за контейнер объемом 0,75 куб. метра – 529 рублей 36 копеек. Ежемесячно региональный оператор будет выставлять СНТ счет на оплату. Как распределить эту сумму между собственниками – нужно решить на общем собрании.

"217 Федеральный закон "О ведении гражданами садоводства и огородничества" предлагает различные варианты распределения, например, по площади участков, по наличию объектов недвижимого имущества, но выбор остается за садоводами", - отметил руководитель департамента.

Обустраивать площадки и устанавливать контейнерные площадки дачники должны самостоятельно. Периодичность вывоза мусора оговаривается в договоре с региональным оператором.

Любовь Голышева