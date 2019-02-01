Новая строка в платежке: как начисляют плату за вывоз мусора

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Новая система обращения с твердыми коммунальными отходами, вступившая в силу с 1 января 2019 года, внесла ряд коррективов в порядок платы за услугу. Если раньше она считалась жилищной, то теперь это коммунальная услуга наравне с водоснабжением, электричеством и газом. В Тюменской области жители многоквартирного дома платят за вывоз ТКО 139,06 рублей в месяц с проживающего, частного дома - 119,24 рублей в месяц с проживающего.

Как формировался и из чего складывается новый тариф, обозревателю агентства "Тюменская линия" рассказал директор регионального департамента тарифной и ценовой политики Евгений Карташков.

До 2019 года, когда услуга была жилищной и называлась "вывоз ТБО", потребители самостоятельно искали компанию, которая могла бы оказывать услуги по вывозу отходов. Соответствующие договоры с возчиками заключали ТСЖ, управляющие компании, садовые и дачные сообщества. Цена определялась на рыночной основе и зачастую за низкой стоимостью скрывалась недобросовестность возчика. Как результат – мусоровоз не доезжал до ближайшего полигона, а на территории муниципалитетов появлялись несанкционированные свалки.

С 1 января в Тюменской области оказывать новую коммунальную услугу стал единый региональный оператор "Тюменское экологическое объединение". Как отметил Евгений Карташков, компания, которая и ранее работала в регионе, была выбрана на конкурсной основе весной 2018 года.

Теперь именно региональный оператор заключает договоры с транспортировщиками отходов. Также региональный оператор оплачивает услуги захоронения отходов на специальных полигонах. Плюс впервые в затраты регионального оператора входит сортировка отходов на мусоросортировочном заводе. Один завод уже работает в Тюмени, еще два объекта по обработке отходов построят в Ишиме и Тобольске в 2019 году, в Ялуторовске появится мусороперегрузочная станция. По оценкам специалистов, мощностей этих заводов хватит на то, чтобы сортировать отходы со всего региона.

"Годовое накопление отходов в Тюменской области оценивается в 557 тысяч тонн. Сложив все затраты регионального оператора на оплату труда, оплату услуг транспортировки, энергоресурсов, сбытовых функций и других расходов, мы получаем необходимую валовую выручку, делим ее на 557 тыс. тонн и получаем тариф, – пояснил Евгений Карташков. – Для Тюменской области с 1 января 2019 года этот тариф с НДС составил 6 тысяч 27 рублей 18 копеек за тонну. Так как услуга стала коммунальной, то для определения платежа, который будет вносить потребитель, нужно умножить тариф на норматив накопления".

Норматив накопления ТКО - это усредненная масса отходов, которые накапливает человек в течение года. В Тюменской области замеры проводили в течение 2018 года. Специально созданные комиссии оценивали, сколько мусора накапливают жители многоквартирных и частных домов в Тюмени, Тобольске, Заводоуковске, Уватском, Исетском и Ялуторовском районах.

"В каждом из населенных пунктов мы выбрали контейнерные площадки, понимая какой жилищный фонд к ним отнесен, и взвешивали мусор. По итогам замеров получены усредненные массы отходов для многоквартирных домов и для жилых домов, которые затем разделены на количество людей, проживающих, соответственно, в многоквартирных либо в индивидуальных жилых домах, и получено две величины", - рассказал руководитель департамента тарифной и ценовой политики.

Для многоквартирных домов норматив составил - 276,86 кг в год, для жилых домов - 237,41 кг в год. Чтобы определить платеж для многоквартирных домов тариф 6027,18 руб. умножили на норматив 276,86 кг, разделили на 12 месяцев, потому что это был годовой норматив накопления, и на тысячу, чтобы привести к килограммам. Таким образом, получилась величина 139 рублей 6 копеек с человека в месяц. По этой же схеме посчитали тариф для жителей частных домов.

Любовь Голышева