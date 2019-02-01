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В Ишиме начала работать горячая линия по обращению с ТКО

Общество, 17:38 20 февраля 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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В Ишиме начал работу телефон диспетчерской службы ишимского управления регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО "ТЭО": 8-982-900-16-22, +7-(3452)-696358 (доб. 9002). Режим работы с 8 до 20 часов.

Как пояснили в диспетчерской службе, по указанным телефонам можно сообщить о несвоевременном вывозе мусора или о стихийных свалках. Диспетчеры принимают заявки и запускают их в работу.

Любую другую информацию можно получить у ишимского представителя единого оператора энергосбытовой компании "Восток". Оформить договоры в письменном виде потребители услуг могут на ул. Малой Садовой, 42. Задать все вопросы - по бесплатному телефону информационной службы 8 800 250 60 06. Кроме того, в Ишиме работает представитель ТЭО Татьяна Барсукова в здании "Ростелекома" по ул. Гагарина.

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# вывоз мусора , горячая линия

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