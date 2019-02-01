В Тюменской области посчитают реальные объемы мусора

| Фото: teo.ecotko.ru | Фото: teo.ecotko.ru

Оценить объем твердых бытовых отходов (ТБО), образующихся на территории Тюменской области, региональный оператор сможет к концу первого квартала 2019 года. Об этом рассказала заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг Тюменского экологического объединения Светлана Петренко.

Пока что делать оценки по его объему преждевременно, однако интересные результаты уже есть. За первые десять дней января в Тюмени вырос объем мусора на 40% относительно объема 2018 года. Вряд ли это связано с тем, что жители областной столицы стали больше мусорить - скорее, отходы, которые образовывались в обычном режиме, попали, куда нужно, были учтены и взвешены, считает представитель ТЭО.

Она напомнила, что раньше операторов, ответственных за вывоз мусора, было много и контроль движения отходов было практически невозможно наладить. Иная ситуация, когда региональный оператор один и он несет ответственность за всех, кого привлек к работе.

"Сама новая система обращения с отходами исключает появление несанкционированных свалок, потому что оплата возчику происходит только за тот объем, который он привез в нужное место. Количество свалок должно резко снизиться, но если они все же будут появляться - мы просим жителей обязательно нас информировать. Мы реагируем и выезжаем на указанные места. Только совместная работа приведет к результату", - уверена Светлана Петренко.

В случае, если тюменцы обнаружили несанкционированную свалку, необходимо обратиться в диспетчерскую службу ТЭО по телефону: 8-800-250-73-26 либо отправить письменное обращение в свободной форме на сайте.

Дарья Казакова