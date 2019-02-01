Медведев поручил Генпрокуратуре проверить регионы, затягивающие реализацию мусорной реформы

| Фото: government.ru | Фото: government.ru

Регионы, которые отложили переход на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами, проверит Генеральная прокуратура России. Такое поручение главе ведомства во время селекторного совещания, посвященного вопросам ТКО, дал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Как сообщается на сайте российского правительства, сейчас в стране 70 из 85 субъектов уже перешли на новый порядок обращения с отходами: сформированы территориальные схемы, работают региональные операторы.

"Но остальные регионы должны поторопиться. Делать это нужно быстрее. Всякого рода решения, направленные на то, чтобы все это отсрочить, ни к чему хорошему не приведут, даже если это в какой-то момент кажется тому или иному руководителю целесообразным по каким-то причинам", - заявил он.

Задача заключается в том, чтобы перестроить отрасль – отстающие регионы создают проблемы. Так, мусорная реформа в Ленинградской области скорректирована из-за того, что Санкт-Петербург отложил переход на новый порядок обращения с ТКО до 2022 года. Региональный оператор не может контролировать движение мусорных потоков на полигоны, отсутствует и у возчиков северной столицы обязанность следовать территориальной схеме. Сейчас решением этих вопросов занимается рабочая группа, но премьер-министр Дмитрий Медведев особо подчеркнул, что подобные ситуации не должны возникать.

"Кто-то работает, готовится к проведению реформы, а кто-то говорит: у меня такая ситуация, мне тяжело. Надо дать правильную индикацию регионам, которые пока размышляют. Установить предельный срок. Сама по себе эта ситуация ненормальная и тормозит преобразования в соседних субъектах. Одни будут работать, создавать новые возможности, нести издержки, а другие вообще ничего делать не будут. Так не годится. Подготовьте изменения в федеральное законодательство. Генеральную прокуратуру я прошу посмотреть по регионам, где этот переход не осуществляется, обоснованность такого рода решений", - уточнил премьер-министр.

Глава правительства высоко оценил работу тех регионов, где уже установили льготные тарифы для пенсионеров, инвалидов, многодетных семей, посоветовав другим субъектам перенять этот опыт. Обращаясь к губернаторам, он посоветовал обращать внимание на проблемы, о которых граждане сообщают в социальных сетях.

"Самым худшим результатом этой работы будет ситуация, когда тариф вырос, а никаких изменений не видно. Это категорически недопустимо. И ровно этим нужно заниматься. Если преобразования идут, система должна меняться. Людям должно становиться лучше от этого. Хочу, чтобы все это осознали как свою индивидуальную ответственность в качестве главы субъекта Федерации", - резюмировал он.

Вопросы соблюдения законодательства в сфере сбора и утилизации коммунальных отходов, перехода на новую систему обращения с ними находятся на особом контроле Генеральной прокуратуры. Именно по инициативе этого ведомства за два последних года ликвидировано более 10 тыс. незаконных свалок, в том числе в населенных пунктах, на особо охраняемых природных территориях. В 2018 году в сфере оборота отходов выявлено 124 тыс. нарушений закона. Для их устранения внесено 32 тыс. представлений, в суды предъявлено 9 тыс. исков на сумму 368 млн рублей. Возбуждено 92 уголовных дела.

Напомним, что в Тюменской области вступил в силу региональный закон о стопроцентной компенсации расходов на оплату вывоза мусора многодетным семьям с доходом ниже прожиточного минимума. За каждого ребенка в такой семье из областного бюджета за эту коммунальную услугу будет возмещаться плата в размере 100%.