Нотные сборники Бориса Мокроусова представят тюменцам

| Фото: www.mkrf.ru | Фото: www.mkrf.ru

Выставка "Светлая лирика советской песни", посвященная творчеству Бориса Мокроусова, откроется в колледже искусств Тюменского государственного института культуры (корпус № 6) 20 февраля в 10 часов, сообщают организаторы.

На выставке представлены многочисленные нотные сборники Бориса Мокроусова. Открывают выставку его военные песни. Это ноты песни "Заветный камень", которую И. Дунаевский назвал лучшей песней о войне, и не менее популярные "Песенка фронтового шофера", "Песня защитников Москвы", "Мы люди большого полета".

В послевоенное время Мокроусов достиг вершины песенной лирики в песнях "На крылечке", "Осенние листья", "Сормовская лирическая…" и многих других. Еще одна страница в творчестве мастера – музыка к кинофильмам. "Свадьба с приданым", "Весна на заречной улице" – знаковые фильмы 50-х. Мало кто знает, что музыка к "советскому вестерну" "Неуловимые мстители" тоже написана Мокроусовым. Песня Яшки-цыгана давно стала народной. "Вологда" в аранжировке и исполнении "Песняров" популярна до сих пор.

Выставку дополняют фотографии разных лет, советские открытки, грамзаписи песен и многочисленный иллюстративный материал.