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Ишимцев предпенсионного возраста переобучат

Общество, 13:15 22 февраля 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

39 человек предпенсионного возраста предстоит обучить Ишимскому центру занятости в 2019 году. С 25 февраля стартует обучение первой группы предпенсионеров в Центре занятости Ишима и Ишимского района. Оно пройдет в рамках специальной программы профобучения и дополнительного профобразования людей предпенсионного возраста.

Об этом в ишимском пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" рассказала директор центра занятости Ишима и Ишимского района Оксана Астафьева.

По ее словам, правительство Тюменской области в совокупности выделяет на переобучение около 60 тыс. рублей на человека, для предпенсионера это будет бесплатно. К обучению будут привлечены образовательные организации Тюмени, Омска и других городов.

"Предполагается и переквалификация, и углубление знаний по имеющейся профессии. К примеру, разговаривая с работодателем, выясняем, что в организации в течение 20 лет один и тот же сотрудник работает бухгалтером. А ведь требования к бухгалтерскому мастерству с каждым годом возрастают, увеличивается количество программных комплексов, компьютерных программ, которые должен знать бухгалтер. И если раньше работодатель вынужден был обучать предпенсионеров за свой счет, сейчас эту обязанность берет на себя государство", - подчеркнула Оксана Астафьева.

Она пояснила, что среди людей предпенсионного возраста востребовано обучение по ведению государственных закупок, повышению водительских категорий.

Инна Кондрашкина

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# Ишим , Ишимский район , предпенсионный возраст , центр занятости населения

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