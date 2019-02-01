Необычных земноводных можно увидеть в Тобольском музее-заповеднике

| Фото: www.school.edu.ru | Фото: www.school.edu.ru

Цикл выставок "На уроках естественных наук" проходит в Тобольском музее-заповеднике. Главная идея проекта – показать многообразие растительного и животного мира, минералов и особенностей геологического строения Западной Сибири, сообщает учреждение.

Первая выставка "Великан из мира насекомых" знакомила посетителей Дворца наместника с самым крупным жуком, обитающим на территории Европы, - Luconus cervus, или "Жуком-оленем".

Вторая представляет необычных представителей земноводных – амфибий, которые одинаково комфортно чувствуют себя на суше и в воде.

Начало естественнонаучной коллекции Тобольского музея-заповедника было положено в XIX веке. Сегодня в фондах хранятся гербарные сборы, таксидермические скульптуры, лепидоптерологические коллекции, предметы палеонтологии и минералы.

В рамках проекта "На уроках естественных наук" в 2019 году пройдут выставки "Орнитология" с 21 марта; "Исчезнувшие виды" с 25 апреля; "Удивительное о млекопитающих" с 24 мая; "Гербарий как искусство" с 26 июня и "Сокровища Сибири" с 25 июля.