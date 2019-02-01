Электронные водительские права могут ввести в России в 2020 году

Электронные водительские права планируется ввести в России к 2020 году. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на начальника ГИБДД МВД РФ Михаила Черникова.

Техническая база для перехода на такие документы, по его словам, уже готова.

"У нас практически уже есть оцифрованная база. Мы ее ведем с 2011 года", — подчеркнул он.

Предполагается, что электронные документы позволят бороться с поддельными водительскими удостоверениями, а также помогут не допустить использования одних прав несколькими водителями. После введения электронной версии прав водители смогут не носить с собой бумажные документы. При этом отмечается, что на водителя такой переход никак не скажется: имеющиеся у автолюбителей водительские удостоверения будут действительны.

Как показывает практика зарубежных стран, у цифровых удостоверений личности водителя есть свои достоинства и недостатки.

К положительным моментам специалисты уверенно относят максимальную безопасность от подделки при помощи pin-кода или биометрических данных. Скорость обновления. Электронное водительское удостоверение может стать дубликатом при замене или утере привычных прав.

Говоря о недостатках, специалисты предупреждают, что на некоторое время гаджет будет в руках сотрудника ДПС, что может повлечь за собой сознательное или невольное нарушение право на личную жизнь, а пришедшие в этот момент уведомления и сообщения могут привести к проблемам с законом. Любая техника, особенно смартфон, может разрядиться в самый неподходящий момент или сломаться, а также быть украденным.