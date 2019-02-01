Жительница Ямальского района зарезала знакомого

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Женщину, обвиняемую в убийстве знакомого, осудят в Ямальском районе, сообщает следственное управление СК РФ по ЯНАО.

Из материалов дела известно, что в квартире в с. Яр-Сале обнаружено тело 50-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. Накануне происшествия погибший распивал алкоголь в компании с 27-летней местной жительницей. В ходе застолья между ними возникла ссора и женщина зарезала знакомого. Полицейские задержали подозреваемую в преступлении, она дала признательные показания.

Устанавливаются обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.