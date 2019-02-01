Тюменцев приглашают на царский ужин в старинном особняке

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Почувствовать себя гостями настоящего царского приема смогут тюменцы 1 марта. Первый в этом году "секретный ужин" пройдет в старинном особняке XIX века и будет посвящен "Секретам царской кухни", сообщили в пресс-службе агентства туризма и продвижения Тюменской области.

Точный адрес места проведения пока держится в секрете, его участникам сообщат лично организаторы. Гости соберутся за большим столом, продегустируют блюда по рецептам Российского царского дома, а также узнают о традициях проведения семейных застолий царской семьи.

Интересную информацию на эту тему представят сотрудники Музейного комплекса им. И. Я. Словцова. Кроме того, будет организована выставка-продажа копийной посуды поставщиков императорского двора.

Как и положено царскому столу, все блюда будут приготовлены из отборных продуктов, предоставленными рынком "Михайловский".

Стоимость участия – 2 тыс. 500 рублей с персоны (включен ужин и напитки). Собранные средства пойдут на благотворительность. Традиционно на ужине будет присутствовать фотограф. Забронировать места можно по телефону 8-912-923-85-02, только по предоплате.