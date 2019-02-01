Тюменские следопыты научатся работать с краеведческими источниками

| Фото: www.pioner72.ru | Фото: www.pioner72.ru

О том, как ведется работа с источниками по краеведческой теме в областной научной библиотеке им. Д.И. Менделеева, узнают участники школы юных краеведов "Тюменский следопыт" на очередном занятии в Центре туризма и краеведения Дворца "Пионер" (ул. Перекопская, 34) 6 марта в 14 часов, сообщает учреждение.

Встречу со школьниками в рамках проекта "Мой край. Страницы истории" проведет специалист отдела краеведческой деятельности и межбиблиотечного абонемента ТОНБ Екатерина Фортмайер.

Участники школы краеведов уже познакомились с особенностями документального кино по краеведческой тематике. В середине февраля состоялась творческая встреча с призером международных фестивалей документального кино, профессором ТюмГУ и автором фильма "Я когда-нибудь вернусь" Гульсиной Ниязовой.

27 февраля состоялась творческая встреча с элементами практического занятия с краеведом Игорем Варкиным, автором сценария, и Владимиром Дроваленом - режиссером документального фильма "Лестница Шустера".