Лидера XXI века назвали в Казанском районе

| Фото: администрация Казанского района | Фото: администрация Казанского района

Елизавета Кузьмина из Грачевской средней школы Казанского района стала победителем конкурса "Лидер XXI века" среди учащихся образовательных учреждений, сообщает администрация муниципалитета.

Второе место заняла Полина Копотилова из Челюскинской школы, третье – Екатерина Шлегель из Новоселезневки.

Всего за звание "Лидера 2019 года" боролись семь учащихся. Первую оценку каждый из участников получил за подготовку портфолио. Затем конкурсанты размышляли на тему: "О чем мечтает лидер", рассказали о себе, об увлечениях и планах на будущее.

Финальным этапом стал конкурс "Игры, в которые мы играем…". Это испытание дало жюри возможность рассмотреть качества настоящего лидера.