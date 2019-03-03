В Викулово в Год театра организовали студию для взрослых

| Фото: Викуловский Дом культуры во ВКонтакте | Фото: Викуловский Дом культуры во ВКонтакте

Студия для взрослых "Место действия" открылась в Викуловском Доме культуры в Год театра.

Об этом корреспонденту агентства "Тюменская линия" рассказала режиссер любительского театра Викуловского РДК "Зазеркалье" Наталья Лукьященко.

"Специально в Год театра мы решили привлечь к театральному искусству взрослое население Викулово, - отмечает она. - Возраст участников от 18 до 100 лет, то есть привлечкаем людей разного возраста, было бы желание. Ставим спектакль "Зрители" - комедия в одном действии с философским смыслом. Девять человек вошли в труппу, мы уже работаем над постановкой. В марте состоится премьера".

Культуролог по образованию Наталья Лукьященко в 2013 году организовала первую любительскую студию в Викулово. Это были дети разного возраста, которые так увлеклись ролями, пьесами, премьерами, что успех не заставил себя долго ждать.

"Мы начинали в Ялуторовске с конкурса Саввы Мамонтова, были дипломантами первой степени, лауреатами. Потом стали участвовать во всероссийских конкурсах, - делится режиссер. - Два года берем Гран-при Всероссийского конкурса "Вершина творчества", кроме того, заочно участвуем в конкурсах в Москве, Санкт-Петербурге, Крыму, туда направляем видео со спектаклем. Жюри смотрит, оценивает и результат нам направляет. Чаще всего мы становимся лауреатами и победителями в своей категории".

На сегодня 44 ребенка от 5 до 18 лет занимаются у Натальи Лукьященко. Никакого кастинга – беру всех желающих, отмечает она. И отрадно то, что некоторые юные актеры выбирают театральную стезю.

"С прошлого выпуска два наших актера пошли учиться в Институт культуры, будут режиссерами. В этом году еще трое планируют поступать также в культурные вузы", - говорит она.

В репертуаре юных театралов пьесы, которые полюбились сельскому зрителю: "Домой", "Принц-кролик", "Емелины чудеса", стихотворные миниатюры по произведениям известных поэтов, "Диванная история" Усачева.

"Сейчас в разработке спектакль "Собаки", довольно серьезная постановка о бездомных собаках и об отношении человека к животным. Работаем над ним серьезно. По два-три раза на неделе встречаемся", - поделилась викуловский режиссер.

По ее словам, в День театра - 27 марта викуловчан ожидают сразу три премьеры - два подростковых и один взрослый спектакли.

Анжела Лебедева