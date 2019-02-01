Тюменцы создадут театральную постановку под руководством продюсера из Нью-Йорка

| Фото: со страницы Школы перспективных исследований во "ВКонтакте" | Фото: со страницы Школы перспективных исследований во "ВКонтакте"

Встреча с театральным художником, продюсером и постановщиком из Нью-Йорка Крисом де Виллем пройдет в Школе перспективных исследований 1 марта в 19 часов 10 минут, сообщает учебное учреждение.

Крис презентует театральную мастерскую, которую он открывает в Тюменском государственном университете, и пригласит студентов, преподавателей и всех жителей города принять участие в создании постановки в жанре театра теней. Презентация пройдет на английском языке.

Участники постоянно работающего воркшопа на первом этаже Школы перспективных исследований посвятят некоторое время разбору истории театра, но их первостепенной задачей будет создание постановки. Готовя постановку с нуля, студенты освоят базовые навыки работы с марионетками, художественного оформления, изучат устройство театральной оптики, а также разберутся в том, как создавать эффекты камеры – такие, как глубина резкости (depth-of-field), мизансценирование и панорамирование. У воркшопа не будет фиксированного расписания, по будням в удобное время с 11 до 21 часа участники студии смогут приходить и вместе с Крисом обсуждать театр теней и готовить элементы будущей постановки.

Крис де Вилль с юных лет он был связан с пост-панк-сценой и DIY-движением, что привело его в Нижний Манхеттен, славящийся своими независимыми театральными компаниями. В 1998 году он присоединился к труппе, поставившей "Фантастическую симфонию" по мотивам произведения Берлиоза, – абстрактное шоу, происходящее исключительно в 132-литровом прозрачном контейнере, заполненным водой. Следующие два десятилетия Крис отдал постановкам. Ему довелось быть исполнителем, дизайнером, строителем, режиссером и продюсером.