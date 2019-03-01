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Выставка "Театр особый и прекрасный" открылась в областной научной библиотеке

Общество, 09:24 12 марта 2019

https://www.mkrf.ru/ | Фото: https://www.mkrf.ru/

Выставка "Театр особый и прекрасный" открылась в Тюменской областной научной библиотеке им. Дмитрия Менделеева с 12 марта, сообщают организаторы.

На выставке представлена литература об истории театра, о труппах столичных и провинциальных театров, воспоминания и мемуары театральных актеров, а также компакт-диски с театральными постановками, радиоспектакли из золотой коллекции Гостелерадиофонда.

Пьесы Александра Островского, Пьера Бомарше, трагедии Шекспира, комедии Мольера и многие другие известные произведения оживают для слушателей благодаря талантам актеров.

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# выставка , театр , Тюменская областная научная библиотека

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