Леонид Окунев встретится с театралами Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Заслуженный артист России Леонид Окунев встретится с тюменцами в Информационно-библиотечном центре для молодежи (ул. Червишевский тракт, 15/1) 18 марта в 13 часов. Вход свободный, сообщают организаторы.

Творческая встреча "Моё закулисье…" пройдет в рамках Года театра в России. "Будем говорить о театре, о кино, о жизни, о любви…", – прокомментировал Леонид Окунев.

Леонид Окунев – художественный руководитель и директор молодежного театра "Ангажемент" имени В.С. Загоруйко. За плечами артиста около 30 ролей в фильмах и телесериалах, в том числе у ведущих российских режиссеров Владимира Хотиненко, Юрия Мороз, братьев Владимира и Александра Котт. Многие картины с участием Леонида Окунева отмечены наградами кинофестивалей.

Ирина Ромашкина