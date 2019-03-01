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Премьерой открыл Год театра любительский коллектив в Упоровском районе

Общество, 19:01 16 марта 2019

Бызовский СДК | Фото: Бызовский СДК

Спектакль "Тапочки с чеком" открыл Год театра в с. Бызово Упоровского района. Постановку более ста зрителям представил местный народный театр "Премьера".

Как рассказала директор Бызовского СДК, режиссер и участник спектакля Светлана Турукина, произведение она выбирала почти месяц, на пьесе омского драматурга Татьяны Комылиной остановилась из-за близости сюжета к деревенской жизни.

"Пьеса, несмотря на жанр комедии, берет за душу. В ней, например, понятная многим землякам проблема стариков, переживающих за уехавших взрослых детей, но при этом нежелающих перебраться к ним, покинуть родное село, быть обузой. Играли в постановке восемь человек, зрителям – односельчанам, жителям соседних деревень, райцентра – премьера понравилась. Аплодировали долго, сказали и передали немало теплых слов.", – поделилась Светлана Турукина.

Всего двое участников спектакля являются работниками культуры, вместе с ними актерами стали водитель детского сада Сергей Чирятьев, редактор районной газеты Людмила Ивлева, бухгалтер забойного цеха Любовь Михайлова, глава сельского поселения Евгений Михайлов, тракторист агрофирмы "КРиММ" Денис Меньшиков. Всего в любительском коллективе 12 человек, "Тапочки с чеком" - их четвертая успешная крупная постановка.

"Это творческое объединение людей разных возрастов, разных профессий, которые любят сцену, театр. Приятно, что зрители ценят то, что мы для них делаем, ждут новых выступлений, поддерживают", - поделилась руководитель "Премьеры".

Ирина Кургузова

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# Год театра , культура , Упоровский район

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