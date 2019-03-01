Студенты Тюменской области подготовили "Культурный минимум"

| Фото: www.culture.ru | Фото: www.culture.ru

Студенческие театры Тюменского колледжа искусств и культуры и Тюменского индустриального университета бесплатно покажут спектакли жителям области в рамках Всероссийской акции "Культурный минимум". Событие пройдет во всех регионах страны в честь Международного дня театра с 25 по 29 марта, сообщают организаторы.

В Тюмени "Культурный минимум" поддержали две студенческие театральные труппы. Театр-студия "Быть" при ТИУ покажет зрителям спектакль "Эх, ты, Ваня!". Эта постановка в 2016 году завоевала Гран-при международного театрального фестиваля "Живые лица". "Быть" выступит на сцене молодежного театрального центра "Космос" (ул. Республики, 165а) 27 марта, начало - в 19 часов.

Артисты учебного театра "Актис" представят театральное попурри по произведениям А. П. Чехова, Ф. М. Достоевского и других авторов. Трехчасовая программа начнется 27 марта в 18 часов в Тюменском колледже искусств и культуры (ул. Республики, 152).

Количество мест ограничено. Подробности у регионального представителя всероссийской акции "Культурный минимум" Марины Малюгиной по телефону +7(999)5496898.

Акция "Культурный минимум" – современное явление, позволяющее сформировать новое мнение о современном театральном искусстве в знаковый Год театра в нашей стране и объединить поколения. Мероприятие организовал Роскультцентр при поддержке Росмолодежи и участников Форума молодых деятелей культуры и искусств "Таврида". Инициаторы призывают пригласить родных и близких на театральные площадки своего города, где организована специальная программа. Участие бесплатное.

Первая подобная акция прошла в 2018 году и собрала 50 тыс. человек, которые стали участниками художественных выставок, театральных постановок и кинопоказов. В 2018 году организаторы задействовали более трех тысяч культурных площадок в 67 субъектах России. В 2019 году ожидается проведение акции во всех регионах с участием более 65 тыс. человек.

Ирина Ромашкина