Представители Тюменской области принимают участие в обсуждении стратегии улучшения дорожной сети

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Опыт Тюменской области будет представлен на первом всероссийском семинаре, посвященном национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

В течении трех дней представители 83 субъектов, а также сотрудники Минтранса, Минстроя, МВД, Федерального казначейства, Счетной палаты, профильных отраслевых организаций и эксперты крупнейших дорожных компаний обсудят актуальные вопросы развития дорожной инфраструктуры.

В работе секций принимают участие заместитель начальника главного управления строительства Тюменской области Андрей Чистяков и глава Тюмени Руслан Кухарук.

"Первая же дискуссия на семинаре получилась очень продуктивной, поднимались вопросы которые накопились в рамках подготовки региональной программы и ответы на них помогут на протяжении всей реализации проекта. Этот семинар поможет наладить контакты со всеми ответственными органами власти, кто будет координировать нацпроект. Коллеги продемонстрировали кейсы, успешно реализуемые в других регионах: положительный опыт есть как у Тюменской агломерации, так и у других участников проекта", – прокомментировал Чистяков.

Напомним, национальный проект стал продолжением начатой два года назад работы в сфере дорожного хозяйства в субъектах России. Тогда эффективным механизмом федеральной поддержки 36 регионов стал приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги". В число этих регионов вошла и Тюменская область. С 2017 года на территории Тюменской агломерации (Тюмень и Тюменский район) по программе отремонтировано более 400 километров дорог, за 2018 год в Тюменской агломерации завершены работы по ремонту на 182 объектах общей протяженностью 179 км, а также работы по реконструкции автомобильной дороги "Тюмень-Боровский-Богандинский" протяженностью 5,9 км.

По итогам 2018 года нормативное состояние сети увеличилось с 76,9% до 80,03%, ликвидировано 66 аварийно-опасных участков дорог.

В 2019 году планируется ремонт 337 объектов на территории Тюменской области общей протяжённостью около 500 км.

"Программой реализации национального приоритетного проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" на территории города Тюмени предусмотрено выполнение строительно-монтажных работ по ремонту нескольких ключевых транспортных артерий города. Примерами могут послужить улицы Широтная, Пермякова, Профсоюзная, Республики, Тимуровцев. Данные объекты являются транспортными связями между Административными округами, соединяя между собой целый ряд жилых микрорайонов, а также административные центры", – рассказал Руслан Кухарук.

В ходе совещания будут обозначат векторы развития дорожного хозяйства субъектов, акцентируя важность нацпроекта для создания современной, комфортной, надежной и экономически эффективной транспортной инфраструктуры в регионах страны.

Обсуждение актуальных вопросов, а также обмен опытом продолжится 5 и 6 марта. В рамках семинара предусмотрена работа 7 секций, более 50 докладов, лекций, мастер-классов и обучающих модулей.