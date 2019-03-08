Уватский район готовится к паводку

| Фото: ГУ МЧС по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС по Тюменской области

Открытие водопропускных труб и водоотводных канав в населенных пунктах будет проведено в апреле, сообщает администрация Уватского района.

Готовность дорожно-эксплуатационных организаций к проведению пропуска паводковых вод на дорогах района обсудили на комиссии по безопасности дорожного движения.

Заместитель директора ДРСУ-6 АО "ТОДЭП" Петр Демидюк доложил, что на производственных базах созданы аварийные запасы щебня и песка. Дорожно-строительная техника находится в исправном состоянии.

Активно вывозится снег, так, например, в Туртасе особое внимание уделяют очистке ул. Фрунзе, Дзержинского, Кирова, Уватской и частично Ленина в микрорайоне Белый Яр, также частями вывезут снег с ул. Медицинской, Строителей и Молодежной.

Соб. инф.