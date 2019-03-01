Специалисты пожарной безопасности рекомендуют установить датчик дыма в каждом доме

Пожарные извещатели | Фото: 72.mchs.gov.ru Пожарные извещатели | Фото: 72.mchs.gov.ru

Дымовой извещатель дома – необходимый элемент безопасности, утверждают участники межведомственного проекта #bezпожара в Тюменской области.

Как пояснили в департаменте социального развития Тюменской области, реализацией региональной противопожарной программы занимаются сотрудники управления МЧС, соцзащиты, в том числе департамента безопасности жизнедеятельности Тюмени. К работе активно подключаются волонтеры. Курирует социальную акцию #bezпожара Тюменский региональный благотворительный фонд "Старшее поколение" под патронажем департамента соцразвития.

"Недавно в Тюмени на улице Карла Маркса в квартире бабушки сработал датчик. Мы установили ей АДПИ в конце 2018 года", – рассказал специалист департамента безопасности жизнедеятельности Тюмени Евгений Гриньков.

Побеспокоиться о безопасности квартиры пожилой женщине подсказал опыт прошлых лет. Когда ее муж был жив, он регулярно следил за его исправностью датчика. За всю жизнь устройство срабатывало дважды. После смерти супруга одинокая женщина обратилась за помощью в "Старшее поколение". Специалисты департамента безопасности жизнедеятельности отозвались на ее просьбу. В начале 2019 года в кухне на дым среагировал извещатель. Благодаря своевременному сигналу об опасности бабушка благополучно справилась с очагом возгорания.

Датчики дыма специалисты рекомендуют устанавливать всем: в частных домах, квартирах и жилых помещениях промзон. "Мы активно пропагандируем дымовые извещатели. В конце февраля я проводил лекции в библиотеках города, рассказывал о работе датчиков. О том, что каждому необходимо приобрести такие устройства за счет собственных средств и установить их у себя дома", – сказал Евгений Гриньков.

Автоматический дымовой пожарный извещатель можно установить самостоятельно. Монтаж не требует особых технических знаний. Прикрепить устройство можно с помощью шуруповерта, подойдет и отвертка. Устанавливают их в основном на кухне, в детской комнате. Эффективнее монтировать АДПИ в середине комнаты к потолку, так как дым поднимается вверх. Цена автономного дымового пожарного извещателя в среднем составляет 300 рублей, пояснили в компании "СПТ-Тюмень". Это предприятие активно взаимодействует с фондом "Старшее поколение".

По словам директора компании "СПТ-Тюмень" Павла Катаева, датчики нужны не только в квартирах, но и на промышленных объектах.

"Все помнят несчастных случай на Севере, когда в бытовке погибли восемь человек. Это была обыкновенная палатка и печка-буржуйка. Люди выпивали, потом уснули. Произошло возгорание. Из 11 человек остались в живых трое. Очень много подобных несчастий происходит из-за безответственного отношения к пожарной безопасности", – отметил Павел Катаев.

Датчик – это не страховка от пожара, но при его звуке человек успевает справиться с паникой, а затем адекватно и правильно реагирует на происходящее. Не тогда, когда уже все в огне, а когда еще можно вовремя предпринять правильные действия.

"Если речь идет об инвалидах, извещатели тем более могут стать спасительными. Здоровый человек может среагировать спонтанно, а для людей с ограниченными возможностями или маленьких детей это проблематично, – пояснил Павел Катаев. – Поэтому дополнительно нужно обучать людей, доводить их действия до автоматизма".

Департамент безопасности жизнедеятельности Тюмени напоминает:

1) при выходе из дома необходимо отключить все электрические приборы, не оставляя в сети даже зарядные устройства;

2) установить автономный дымовой пожарный извещатель. Если есть возможность, лучше приобрести пожарную сигнализацию;

3) в доме нужен огнетушитель. В первые минуты пожара он спасает людей.

"Огнетушителем можно погасить практически все, вплоть до электроустановок. Даже если электрические провода загорелись, огнетушитель поможет", – сказал Евгений Гриньков.

Если не удалось потушить огонь в первые минуты, нужно покинуть помещение и вызвать пожарную охрану по номеру 101 либо 112.

"При вызове нужно представиться, назвать адрес. Обязательно назвать населенный пункт. Бывает, что полные тезки живут по идентичному адресу. Такие случаи у нас уже были. Приезжали по три автомобиля в разных населенных пунктах, – пояснил Евгений Гриньков. – Если вы выбежали из горящего дома либо квартиры, ни в коем случае нельзя вновь туда забегать. Угарный газ очень ядовит: от нескольких вдохов можно отравиться, потерять сознание и остаться в огне".

Чтобы установить дымовые извещатели, можно обратиться в Тюменский региональный благотворительный фонд "Старшее поколение" по телефону 303-959 или департамент безопасности жизнедеятельности администрации Тюмени по телефонам: 51-05-90 или 51-05-89.

Ирина Ромашкина