  • 5 марта 20195.03.2019вторник
  • USD65,7956
    EUR74,7438
  • В Тюмени -11..-13 С 4 м/с ветер юго-западный

Тюменские дороги заняли вторую строчку рейтинга национального проекта

Экономика, 16:53 05 марта 2019

Росавтодор во ВКонтакте | Фото: Росавтодор во ВКонтакте

Тюменские дороги заняли вторую строчку рейтинга национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Итоги подвели на всероссийском совещании в Москве, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

Опрос проводился во всех 83 субъектах-участниках нацпроекта. Жителей просили оценить качество дорог, ответив на вопрос: "В городе и регионе хорошие дороги?". По его результатам Тюменская область заняла второе место по степени удовлетворенности дорог жителями региона. Первое место заняла Чеченская Республика.

47 % опрошенных жителей в Тюменской области высказались, что их полностью устраивает качество региональных и местных дорог, еще 40 % ответили, что есть небольшие замечания к качеству. И только 12 % из числа опрошенных высказали мнение, что тюменские дороги плохого качества и нуждаются в срочном ремонте.

Несмотря на высокую оценку качества, дорожный ремонт в Тюменской области будет продолжен. В 2019 году в нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" вошли дороги не только Тюмени и Тюменского района, но и всех 26 муниципальных образований.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# дороги , качество дорог , национальный проект , опрос

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:53 05.03.2019Тюменские дороги заняли вторую строчку рейтинга национального проекта
15:38 04.03.2019"Газпром энергосбыт Тюмень" проверит более четырехсот тысяч счетчиков в регионе
12:09 04.03.2019Три миллиона рублей на покупку ангусов получила уватский фермер
19:23 03.03.2019Завершается установка оборудования на новом заводе по переработке картофеля