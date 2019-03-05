Тюменские дороги заняли вторую строчку рейтинга национального проекта

| Фото: Росавтодор во ВКонтакте | Фото: Росавтодор во ВКонтакте

Тюменские дороги заняли вторую строчку рейтинга национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Итоги подвели на всероссийском совещании в Москве, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

Опрос проводился во всех 83 субъектах-участниках нацпроекта. Жителей просили оценить качество дорог, ответив на вопрос: "В городе и регионе хорошие дороги?". По его результатам Тюменская область заняла второе место по степени удовлетворенности дорог жителями региона. Первое место заняла Чеченская Республика.

47 % опрошенных жителей в Тюменской области высказались, что их полностью устраивает качество региональных и местных дорог, еще 40 % ответили, что есть небольшие замечания к качеству. И только 12 % из числа опрошенных высказали мнение, что тюменские дороги плохого качества и нуждаются в срочном ремонте.

Несмотря на высокую оценку качества, дорожный ремонт в Тюменской области будет продолжен. В 2019 году в нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" вошли дороги не только Тюмени и Тюменского района, но и всех 26 муниципальных образований.