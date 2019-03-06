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Почта России запустит дополнительные самолеты в Китай

Общество, 10:30 06 марта 2019

УФПС Тюменской области - Филиал ФГУП «Почта России» | Фото: УФПС Тюменской области - Филиал ФГУП «Почта России»

Грузовые самолеты ТУ-204-100С начнут летать в китайский Нанкин в марте, сообщает Почта России.

Почтовый оператор совершает авиарейсы в Ханчжоу из Новосибирска и Казани, в Чжэнчжоу из Новосибирска и Харбин из Екатеринбурга. Регулярные авиационные маршруты позволяют ускорить доставку растущих объемов отправлений из Китая, на долю которого приходится более 90 % от общего числа поступающих в Россию международных посылок.

"В прошлом году Почта России зафиксировала не только рекордный объем иностранных посылок, но и рекордное количество отправлений из Китая, которое увеличилось на 26 процентов и составило 320 миллионов штук. Собственные самолеты Почты России выполнили 182 рейса с территории Китая, доставив в Россию около 4 миллионов килограммов почтовых отправлений. Растущая динамика товарного потока, который генерирует трансграничная онлайн-торговля, приводит к необходимости расширения маршрутной сетки на территории КНР", – отметил исполняющий обязанности заместителя генерального директора Почты России по логистике Игорь Чебунин.

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# общество , посылки , Почта России , рейсы , самолеты

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