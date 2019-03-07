Юные тюменские изобретатели проведут инженерные каникулы

| Фото: rrc.tpk-1.ru | Фото: rrc.tpk-1.ru

Юные тюменские изобретатели проведут инженерные каникулы, посвященные искусственному интеллекту, в детском технопарке "Кванториум" в Тюмени с 26 по 29 марта, сообщает Дворец "Пионер".

В рамках открытия смены юные изобретатели познакомятся с роботом Кваней, протестируют программное обеспечение по написанию алгоритмов для робота "ЛингвоБаза", "МотионСтудио" - они позволяют задать характеристики эмоций, движений и поддержания разговора. Участникам предстоит работать в командах, подготавливая функциональные задачи, которые робот будет выполнять по окончанию инженерной смены.

Распределив задачи внутри команды, начинающие инженеры будут создавать алгоритмы общения робота, его движений, тестировать написанные и загруженные скрипты. Уже к третьему дню смены школьники попробуют создать приветственное движение робота и алгоритм цепочки общения из вопросов и ответов: Кваня сформулирует не менее пяти фраз. Рабочие кейсы будут загружены в интерфейс робота, а все подготовленные алгоритмы пройдут тестирование. По итогам смены команды проведут презентацию робота и его возможностей.

Занятия пройдут с 26 по 29 марта включительно на базе детского технопарка "Кванториум" (проезд Геологоразведчиков, 6а), с 13 до 18 часов. Количество мест ограничено. Стоимость участия в проекте – 2 тыс. рублей.