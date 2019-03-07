Весеннее диво для детей приготовили в Тобольске

| Фото: www.mkrf.ru | Фото: www.mkrf.ru

Театрализованное представление-игровую программу "Весеннее диво" приготовили для детей сотрудники Тобольского музея-заповедника.

Встретить весну так, как издревле встречали ее в Сибири – с хороводами, забавами на свежем воздухе и чаепитием с ароматными блинами, ребятам старше шести лет предлагают в палатах Сибирского воеводы.

Как сообщила информагентству "Тюменская линия" специалист по маркетингу Тобольского музея-заповедника Анастасия Файт, большую программу, позволяющую детям через игру и сказку узнать о традициях и обычаях предков, специалисты музея проводят в любой день по предварительной заявке от групп больше 10 человек.

"Наших гостей встретит Мороз-воевода. Он проведет с ребятами множество игр, посетит вместе с ними кукольное представление по мотивам сказки "Снегурочка" перед тем, как уйти в отпуск до следующей зим", - рассказала Анастасия.

Также специалисты поведут мастер-класс по работе с шерстью, ребята изготовят символ наступающей весны. На экспозиции "Широкая масленица", собранной из предметов кухонной утвари и быта из фондов музея, посетители увидят традиционный праздничный стол.

Подать коллективную заявку и узнать подробности можно по телефону: 8 (3456) 22-37-13.

Ирина Кургузова