Названы имена лучших педагогов Тюмени

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Четыре статуэтки "Золотой пеликан" нашли своих героев на торжественной церемонии закрытия тюменского конкурса "Педагог года-2019", сообщает пресс-служба администрации города.

Престижную профессиональную награду получили учитель истории и обществознания школы № 70 Герман Хайдуков, педагог-психолог детского сада № 146 Махаббат Турмухаметова, учитель-дефектолог детского сада № 87 Людмила Антропова и воспитатель детского сада № 73 Татьяна Рябцева.

В этом году впервые в отдельной номинации соревновались дефектологи. Людмила Антропова покорила экспертов авторской разработкой "Умные" липучки". Эти развивающие альбомы − еще одна возможность всестороннего развития и социализации детей с особенностями здоровья.

"Раньше в конкурсе "Педагог года" я участвовала, как воспитатель, но достичь вершины не получалось. Рада, что у дефектологов появилась своя номинация, и мне удалось стать ее первым победителем. Чтобы получить это почетное звание, необходимо серьезно потрудиться − изучать новые методики работы и регулярно посещать обучающие курсы", − отметила Людмила Антропова.

"Учитель года" Герман Хайдуков считает, что стать лучшим в своем деле ему помогла поддержка сплоченной команды родной школы № 70. Кроме того, состав конкурсантов подобрался достаточно сильный, поэтому участники мотивировали друг друга к самосовершенствованию.

"Впереди еще много работы над собой и методиками, которые предстоит продемонстрировать на областном этапе конкурса. Сейчас подходит к концу третья четверть, поэтому и моим ученикам требуется внимание. Нужно готовиться к контрольным и экзаменам", - сказал Герман Хайдуков.

Еще одного учителя истории - педагога школы № 15 Елену Булычеву - отметило детское жюри. А учитель русского языка и литературы школы № 48 Полина Глазунова получила специальный приз конкурса.

"На региональном конкурсе Тюмень представят не только победители и призеры в каждой из номинаций городского этапа. В этом году на уровне области появилось новое направление "Педагогический дебют". Трех участников эксперты отобрали из числа молодых педагогов со стажем работы до 5 лет", − отметил директор департамента образования администрации города Вячеслав Воронцов.

На областном состязании профессионального мастерства выступят 15 тюменских педагогов. На подготовку к следующим испытаниям остается всего месяц. Конкурс стартует в Тюмени в середине апреля.