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Пятый этап Детской лиги дзюдо пройдет в Тюмени

Спорт, 09:46 07 марта 2019

ЦОП "Тюмень-дзюдо" | Фото: ЦОП "Тюмень-дзюдо"

Пятый этап Детской лиги дзюдо Тюменской области пройдет на татами Центра олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо" 10 марта, сообщают организаторы.

Участие в соревнованиях примут более 40 команд из Кургана и Тюмени, а также районов Тюменской области. Традиционные поединки в формате "стенка на стенку" пройдут в двух возрастных категориях среди младших юношей 2005-2006 г. р. и мальчиков 2007-2008 г. р.

По итогам предыдущих четырех этапов Детской лиги у юношей до 15 лет ни одного проигрыша не имеет команда "Родина" из Екатеринбурга. По одному поражению у ребят из тюменской "ЦОП-2" и екатеринбургской "Виктории".

Начало соревнований среди мальчиков 10 марта в 10 часов 30 минут. Соревнования среди юношей стартуют в 14 часов.

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# детская лига , дзюдо , ЦОП Тюмень-дзюдо

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