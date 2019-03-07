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В Тюмени охранное предприятие оштрафовали за невыплату зарплаты

Происшествия, 15:58 07 марта 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Частное охранное предприятие заплатит штраф за невыплату заработной платы в Тюмени, сообщает прокуратура Тюменской области.

Прокуратура по жалобе бывшего охранника провела проверку соблюдения трудового законодательства в компании "Армада". Решением суда была взыскана задолженность по заработной плате в размере 13,5 тыс. рублей. Вместе с тем охранная фирма уклонялась от официального оформления трудовых отношений и выплаты зарплаты.

Прокуратура округа возбудила административные дела. Государственная инспекция труда в Тюменской области оштрафовала охранное предприятие на 150 тыс. рублей.

Устранение нарушений находится на контроле.

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# невыплата зарплаты , охрана

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